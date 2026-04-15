Handeln Thor Industries - THO CFD

Über Thor Industries, Inc.

Thor Industries, Inc. fertigt eine Reihe von Wohnmobilen (RVs) in den Vereinigten Staaten und vertreibt diese Fahrzeuge vor allem in den Vereinigten Staaten und Kanada. Zu den Firmensegmenten gehören Wohnwagenanhänger, bestehend aus dem Betrieb der Airstream, Inc. (Airstream) (Anhänger); Heartland Recreational Vehicles, LLC (Heartland) (einschließlich Bison Coach, LLC (Bison), Cruiser RV, LLC (CRV) und DRV, LLC (DRV)); Jayco, Corp. (Jayco) (einschließlich Jayco Anhänger, Starcraft und Highland Ridge), Keystone RV Company (Keystone) (einschließlich CrossRoads and Dutchmen) und K.Z, Inc. (KZ) (einschließlich Livin' Lite RV, Inc. (Livin' Lite)); motorisierten Wohnmobilen, bestehend aus dem Betrieb der Airstream (Wohnmobil), Jayco (einschließlich Jayco Wohnmobil und Entegra Coach) und Thor Motor Coach, Inc. (Thor Motor Coach) und Sonstiges, das den Betrieb ihrer Tochtergesellschaft, Postle Operating, LLC (Postle) einschließt.

Der aktuelle realtimekurs der Thor Industries Aktie beträgt 75.71 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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