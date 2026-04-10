Handeln Thomson Medical - A50sg CFD

Über Thomson Medical Group Ltd

Thomson Medical Group Limited ist ein in Singapur ansässiges Gesundheitsunternehmen. Das Gesundheitsgeschäft des Unternehmens umfasst Thomson Medical, TMC Life Sciences Berhad und Vantage Bay Healthcare City. Das Unternehmen Thomson Medical bietet Gesundheitsdienstleistungen für Frauen und Kinder an, das das legendäre Thomson Medical Center und ein Netzwerk von medizinischen Kliniken und Einrichtungen in Singapur besitzt und betreibt. TMC Life Sciences Berhad ist ein multidisziplinärer Gesundheitsdienstleister, der über das Thomson Hospital Kota Damansara, das TMC Fertility Centre und das Thomson Iskandar Medical Hub operiert. Die Vantage Bay Healthcare City ist ein pulsierendes Zentrum mit medizinischen Einrichtungen wie einem allgemeinen Krankenhaus, einem Spezialkrankenhaus, einem Gemeindekrankenhaus und Langzeitpflegeeinrichtungen. Sie konzentriert sich auch auf die Entwicklung von Bildungs- und Trainingseinrichtungen für die Gesundheitswissenschaften und eines speziell errichteten städtischen Wellnesshotels und -resorts, das Einzelhandel und andere damit verbundene Dienstleistungen umfasst.

Der aktuelle realtimekurs der Thomson Medical Aktie beträgt 0.056 SGD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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