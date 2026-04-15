Handeln Teradyne - TER CFD

Über Teradyne, Inc.

TERADYNE, INC. liefert Automatisierungstechnik für Test- und industrielle Anwendungen. Das Unternehmen entwirft, entwickelt, produziert und verkauft automatische Testsysteme, die zum Testen von Halbleitern, Wireless-Produkten, Datenspeicherungs- und komplexen elektronischen Systemen, die in der Unterhaltungselektronik, drahtlosen, Kfz-, Industrie-, Informatik-, Kommunikations- sowie Raumfahrt- und Verteidigungsbranche eingesetzt werden. Die Segmente umfassen Halbleitertesten, das Vorgänge im Zusammenhang mit Design, Herstellung und Vermarktung von Halbleitertestprodukten und -Dienstleistungen umfasst; Systemtest, das Operationen im Zusammenhang mit Design, Herstellung und Vermarktung von Produkten und Dienstleistungen für das Testen von Verteidigungs- und Raumfahrt- Instrumentation, Lagerungs- und Platinen-Tests umfasst; Wireless-Test, das Operationen im Zusammenhang mit Design, Herstellung und Vermarktung von Wireless-Testprodukten und -dienstleistungen umfasst, sowie Industrieautomation, das Vorgänge im Zusammenhang mit Design, Herstellung und Vermarktung von kollaborierenden Robotern umfasst.

Der aktuelle realtimekurs der Teradyne Aktie beträgt 362.09 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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