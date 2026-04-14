Handeln Teijin Limited - 3401 CFD

Über Teijin Ltd

TEIJIN LIMITED ist ein in Japan ansässiges Unternehmen, das sich mit der Herstellung, Verarbeitung und dem Vertrieb von chemischen Produkten beschäftigt. Das Unternehmen ist in zwei Geschäftsbereichen tätig. Das Segment Werkstoffe ist im Werkstoffgeschäft, im Textil- und Produktgeschäft sowie im Verbundformmassengeschäft tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich unter anderem mit der Herstellung und dem Vertrieb von Aramidfasern, Kohlefasern, Polycarbonatharz, Polyesterfolien, Polyesterfasern, Faserprodukten und Verbundformmassen. Das Segment Gesundheitswesen befasst sich mit der Herstellung und dem Vertrieb von Arzneimitteln und Haushaltsgeräten sowie der klinischen Entwicklung neuer Medikamente. Das andere Geschäftsfeld umfasst den Betrieb, die Entwicklung und Wartung von Informationssystemen, das Ingenieurgeschäft sowie die Planung und den Verkauf von Anlagen und Ausrüstungen.

Der aktuelle realtimekurs der Teijin Limited Aktie beträgt 1701.6 JPY. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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