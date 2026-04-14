Handeln TDK Corporation - 6762 CFD
Über TDK Corp
TDK CORPORATION ist ein Elektronikunternehmen. Das Unternehmen ist tätig in der Herstellung von elektronischen Komponenten. Das Sortiment des Unternehmens umfasst u. a. elektronische Komponenten, Module und Systeme unter den Produktmarken TDK und EPCOS, Netzteile, magnetische Anwendungsprodukte sowie Energievorrichtungen und Flash-Speichergeräteanwendung. Die Segmente des Unternehmens umfassen Passive Components; Magnetische Anwendungsprodukte, Film-Anwendungsprodukte und Sonstige. Das Unternehmenssegment Passive Components umfasst das Kondensatorengeschäft, das Geschäft mit induktiven Geräten und andere passive Bauelemente. Das Unternehmenssegment Magnetic Application Products umfasst Aufnahmegeräte und das Geschäft mit anderen magnetischen Anwendungsprodukten. Das Unternehmenssegment Film Application Products umfasst Energievorrichtungen, darunter Akkus und Folienapplikationen. Das Unternehmenssegment Other umfasst Mechatronik (Produktionsanlagen), echofreie Kammern und Flash-Speicher-Geräte.
Der aktuelle realtimekurs der TDK Corporation Aktie beträgt 2262.9 JPY. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.
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- WKN:857032
- ISIN:JP3538800008