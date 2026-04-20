Handeln Procure ETF Trust II - Procure Space ETF - UFO CFD
Über Procure ETF Trust II - Procure Space ETF
Mit der Anlage werden Anlageergebnisse angestrebt, die im Allgemeinen der Wertentwicklung eines Aktienindexes mit der Bezeichnung "S-Network Space Index" vor Gebühren und Aufwendungen des Fonds entsprechen. Der Fonds investiert unter normalen Umständen mindestens 80 % seines Nettovermögens in Unternehmen des zugrunde liegenden Index, die mindestens 50 % ihrer Einnahmen oder Gewinne aus raumfahrtbezogenen Geschäften erzielen. Der zugrunde liegende Index soll als Aktienbenchmark für ein weltweit gehandeltes Portfolio von Unternehmen dienen, die im Raumfahrtgeschäft tätig sind, z. B. Unternehmen, die Satellitentechnologie einsetzen. Der Fonds ist nicht diversifiziert.
Der aktuelle realtimekurs der Procure ETF Trust II - Procure Space ETF Aktie beträgt 54.27 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.
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- ISIN:US74280R2058