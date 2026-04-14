Handeln The Kroger Co. - KR CFD

Über Kroger Co

The Kroger Co. ist ein Lebensmitteleinzelhandelsunternehmen, das Supermärkte, Kaufhäuser und Logistikzentren in den Vereinigten Staaten besitzt und betreibt. Das Unternehmen produziert und verarbeitet einen Teil der Lebensmittel, die in seinen Supermärkten verkauft werden. Das Unternehmen betreibt etwa 2.800 eigene oder geleaste Supermärkte, Vertriebslager und Lebensmittelproduktionsanlagen durch Abteilungen, Tochtergesellschaften oder verbundene Unternehmen. Diese Einrichtungen befinden sich in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen besitzt auch Ladenausstattung, Einrichtungsgegenstände und Mietereinbauten sowie Verarbeitungs- und Lebensmittelproduktionsanlagen. Das Unternehmen bietet personalisierte Dienstleistungen, Online-Bestellung, Abholung im Geschäft und Lieferservice nach Hause an. Darüber hinaus vertreibt das Unternehmen Produkte auch online. Zu den Marken des Unternehmens gehören Private Selection, The Kroger, Big K, Check This Out, Heritage Farm, Simple Truth und Simple Truth Organic.

Der aktuelle realtimekurs der The Kroger Co. Aktie beträgt 66.39 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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