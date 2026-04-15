Handeln Tapestry, Inc. - TPR CFD

Über Tapestry Inc

TAPESTRY, INC, ehemals COACH, INC. ist ein Design-Haus von Luxus-Accessoires und Lifestyle-Kollektionen. Das Produktangebot des Unternehmens nutzt eine Reihe an Ledersorten, Stoffen und Materialien. Zu den Marken des Unternehmens gehören Coach, Kate Spade und Stuart Weitzman.

Seine Segmente umfassen Nordamerika, International und Stuart Weitzman. Das Nordamerika-Segment umfasst den Vertrieb von Tapestry-Markenprodukten an nordamerikanische Kunden durch von Tapestry-betriebene Filialen (einschließlich dem Internet) sowie Verkäufe an die nordamerikanischen Großkunden.

Das International-Segment betreibt Kaufhäuser, Shop-in-Shop-Konzessionen, Einzelhandelsgeschäfte und Outlet-Stores sowie E-Commerce-Websites. Das Stuart Weitzman-Segment umfasst den Vertrieb in der ganzen Welt, der durch die Marke „Stuart Weitzman“ erzeugt wird, in erster Linie durch Kaufhäuser in Nordamerika und internationalen Standorten, aber auch innerhalb von durch Stuart Weitzman betriebenen Filialen (auch im Internet) in den Vereinigten Staaten, Kanada und Europa.

Der aktuelle realtimekurs der Tapestry, Inc. Aktie beträgt 151.29 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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