Handeln Takashimaya Company, Limited - 8233 CFD

Über Takashimaya Company, Limited

Takashimaya Company, Limited ist ein in Japan ansässiges Unternehmen, das hauptsächlich im Warenhausgeschäft tätig ist. Das Unternehmen ist in vier Geschäftsfeldern tätig. Das Kaufhaussegment beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Waren und dem Betrieb von Warengutscheinen. Das Segment Immobilien verwaltet seine Immobilien und betreibt Shoppingcenter. Das Segment Finanzen befasst sich mit der Ausgabe von Kreditkarten und der Erbringung von Finanzdienstleistungen für Konzerngesellschaften. Das Segment Bau und Dekoration ist im Innenausbau tätig. Das Unternehmen ist auch im Versandhandel und anderen Geschäften tätig.

Der aktuelle realtimekurs der Takashimaya Company, Limited Aktie beträgt 1992.2 JPY. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

Entdecken Sie weitere Aktien mit Charts, wichtigen Statistiken und Kursaktualisierungen in Echtzeit: Telecom Plus PLC, Global Net Lease, Aveng Limited, DiaMedica Therapeutics Inc., Evolv Technologies Holdings, Inc. und Atlas Technical Consultants, Inc.. Weitere Informationen finden Sie in den Profilen der Unternehmen auf Capital.com.