Handeln Synchrony Financial - SYF CFD

Über Synchrony Financial

SYNCHRONY FINANCIAL ist ein Finanzdienstleistungsunternehmen für Verbraucher. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Kreditprodukten über Programme, die es mit einer Gruppe von nationalen und regionalen Einzelhändlern, lokalen Händlern, Herstellern, Einkaufsgruppen, Industrieverbänden und Gesundheitsdienstleistern gegründet hat. Das Einnahmegeschäft des Unternehmens wird über drei Verkaufsplattformen verwaltet: Retail Card, Payment Solutions und CareCredit. Es verkauft Kreditprodukte über sein Tochterunternehmen Synchrony Bank. Über Synchrony Bank bietet das Unternehmen eine Reihe von Einlagenprodukten, die von der Federal Deposit Insurance Corporation versichert sind, einschließlich Einlagenzertifikate, individuelle Rentenkonten, Geldmarktkonten und Sparkonten. Das Unternehmen verkauft drei Arten von Kreditprodukten: Kreditkarten, kommerzielle Kreditprodukte und Konsumentenratenkredite. Das Unternehmen bietet auch ein Programm zum Schuldenerlass. Es verkauft zwei Arten von Kreditkarten: Privatkundenkarten und Doppelkarten.

Der aktuelle realtimekurs der Synchrony Financial Aktie beträgt 76.18 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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