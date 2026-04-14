Handeln Kao Corporation - 4452 CFD

Über Kao Corp

Die Kao Corporation ist ein in Japan ansässiges Unternehmen, das sich mit der Herstellung und dem Vertrieb von Konsumgütern und chemischen Produkten beschäftigt. Das Unternehmen ist in fünf Geschäftsfeldern tätig. Das Segment Kosmetik produziert Beratungskosmetik und Selbstkosmetik. Das Segment Haut- & Haarpflege produziert Hautpflegeprodukte wie Make-up-Seifen, Gesichtsreiniger und Ganzkörperreiniger sowie Haarpflegeprodukte wie Shampoos, Spülungen und Haarstylingprodukte. Das Segment Gesundheit produziert Nahrungsmittel- und Getränkeprodukte, Hygieneprodukte und persönliche Gesundheitsprodukte wie Badesalz, Zahnpasta und Zahnbürsten. Das Segment Textil- und Haushaltspflege produziert Gewebepflegeprodukte wie Waschmittel und Waschmittel sowie Haushaltspflegeprodukte wie Küchenreiniger und Haushaltsreiniger. Die oben genannten vier Geschäftssegmente sind im Konsumgütergeschäft enthalten. Das Segment Chemikalien produziert und vertreibt Fett- und Ölprodukte, Produkte für funktionale Materialien und Produkte der Spezialchemie.

Der aktuelle realtimekurs der Kao Corporation Aktie beträgt 6010.98 JPY. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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