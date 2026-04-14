Handeln Sumitomo Electric Industries, Ltd. - 5802 CFD

Über Sumitomo Electric Industries, Ltd.

Sumitomo Electric Industries, Ltd. ist ein in Japan ansässiges Produktionsunternehmen. Das Unternehmen ist in vier Geschäftsfeldern tätig. Das Segment Automobile bietet Kabelbäume, Gummikissen, Schläuche für Automobile, elektrische Automobilteile und weitere. Das Segment Information Communications-related bietet Glasfaserkabel, elektrische Kabel und Geräte für die Kommunikation, Teile für die optische Kommunikation und weitere. Das Segment Elektronik umfasst Elektronikdrähte, Verbindungshalbleiter, flexible Leiterplatten, Fluorharzprodukte und andere. Das Segment Umwelt Energie befasst sich mit der Lieferung von leitfähigen Produkten, elektrischen Kabeln und Geräten, Spiraldrähten und Luftfedern sowie den elektrischen Bauarbeiten. Das Segment Industriematerial und Sonstiges umfasst Stahldrähte für Präzisionsfedern, Stahlstangen, Hartmetallwerkzeuge und optische Komponenten für Laser.

Der aktuelle realtimekurs der Sumitomo Electric Industries, Ltd. Aktie beträgt 10045.4 JPY. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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