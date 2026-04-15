Handeln Spectrum Brands Holdings - SPB CFD

Über Spectrum Brands Holdings Inc

Spectrum Brands Holdings, Inc. ist ein Unternehmen für Konsumgüter. Das Unternehmen ist ein Anbieter von Haushaltsschlössern, Wohnungsbau-Hardware, Sanitär-, Rasier- und Pflegeprodukten, Körperpflegeprodukten, Haushaltskleingeräten, Spezialprodukten für Haustiere, Produkten zur Bekämpfung von Rasen-, Garten- und Hausschädlingen sowie persönlichen Insektenschutzmitteln. Das Unternehmen agiert über vier vertikal integrierte, produktorientierte Segmente: Hardware & Heimwerkerbedarf (HHI), Heim & Körperpflege (HPC), Haustierbedarf (PET) und Haus & Garten (H&G). Zu den Marken des Unternehmens gehören Kwikset, Weiser, Baldwin, National Hardware, Pfister, Remington, George Foreman, Russell Hobbs, Black+Decker, Tetra, Marineland, Nature's Miracle, Dingo, 8-in-1, FURminator, IAMS und Eukanuba (nur Europa), DreamBone, Digest-eeze, Healthy-Hide, Littermaid, Spectracide, Cutter, Repel, Hot Shot, Black Flag und Liquid Fence.

Der aktuelle realtimekurs der Spectrum Brands Holdings Aktie beträgt 79.49 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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