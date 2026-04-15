Handeln SOS Limited - SOS CFD

Über Sos Ltd - ADR

China Rapid Finance Limited ist ein Verbraucherkredit-Unternehmen. Die Gesellschaft besorgt über ihre Tochtergesellschaften vor allem den Konsumentenkreditmarkt für Kreditgeber und Kreditnehmer in der Volksrepublik China die prädiktive Selektionstechnologie (predictive selection technology, PST), automatisierte Entscheidungstechnologie(automated decisioning technology, ADT) und Nicht-Kredit-Daten-Analyse und risikoorientierte Preisberechnung. Ihr Zielmarkt umfasst Prime und Near-Prime Emerging Middle-Class, Mobile Active-Konsumenten (Emerging Middle-class, Mobile Active consumers, EMMAc). Es bedient Marktanleger und Kreditnehmer sowohl online als auch über ein physisches Netzwerk von über hundert Datenüberprüfungszentren. Sie bietet Verbrauchskredite, Lifestyle-Darlehen und Mikrokredite. Die Gesellschaft erwirtschaftet vor allem die Erträge aus Transaktions- und Dienstleistungsgebühren durch die Erbringung von Darlehensdiensten. Zum 31. März 2017 hatte die Gesellschaft mehr als 10,7 Millionen Kredite an mehr als 1,4 Millionen Schuldner gewährt.

Der aktuelle realtimekurs der SOS Limited Aktie beträgt 1.1366 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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