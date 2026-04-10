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Über Schneider Electric SE

SCHNEIDER ELECTRIC SE ist ein in Frankreich ansässiges Unternehmen, das sich auf Energieverteilung und Automatisierungsmanagement spezialisiert hat und Installationskomponenten für Energiemanagement produziert. Das Unternehmen verfügt über fünf Geschäftsbereiche, die je nach Betrieb organisiert sind: Energie und Infrastruktur, zu dem Mittel- und Niederspannung, Montagesysteme und Steuerung und erneuerbare Energien mit Kundensegmenten in Versorgungsbetrieben, Schifffahrt, Wohn-, Öl- und Gassektor gehören; Industrie, einschließlich Automation und Steuerung, zu der Wasseraufbereitung und Bergbau, Mineralien und Metallindustrie gehören; Gebäude, einschließlich Gebäudeautomation und Sicherheit, zu dessen Kunden Hotels, Krankenhäuser, Büro- und Einzelhandelsgebäude gehören; Rechenzentren und Netzwerke, und Wohnen, der sich in Lösungen zum Sparen bei Stromrechnungen durch die Kombination von Beleuchtungs- und Heizungssteuerungsmerkmalen engagiert. Es operiert über Luminous Power Technologies Pvt Ltd und Asco Power Technologies.

Der aktuelle realtimekurs der Schneider Electric Se Aktie beträgt 260.63 EUR. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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