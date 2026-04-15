Handeln State Street - STT CFD

Über State Street Corp

STATE STREET CORPORATION, die Muttergesellschaft, ist eine Finanz-Holdinggesellschaft. Die Muttergesellschaft bietet ihren rechtlichen und operativen Tochtergesellschaften Finanz- und Management-Unterstützung. Das Unternehmen bietet institutionellen Investoren auf der ganzen Welt über seine Tochtergesellschaft, State Street Bank, eine Palette von Finanzdienstleistungen und -produkten an. Zum Kundenkreis zählen Investmentfonds, kollektive Investmentfonds und andere Kapitalanlagepools, Firmen- und öffentliche Altersvorsorgepläne, Versicherungen, Stiftungen und Investment-Manager. Es hat ungefähr zwei Sparten: Verwaltung von Investitionen und Investmentmanagement. Seine Sparte Verwaltung von Investitionen führt wesentliche Verwahrungs- und verwandte Funktionen mit Mehrwert, wie die Bereitstellung von Zahlungs- und Abwicklungssysteme Clearingdienstleistungen für institutionelle Investoren, durch. Sein Investmentmanagement läuft über State Street Global Advisors (SSGA). SSGA bietet eine Reihe von Vermögensverwaltungs-, Investmentrecherchen- und Anlageberatungs-Dienstleistungen.

Der aktuelle realtimekurs der State Street Aktie beträgt 142.79 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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