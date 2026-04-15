Handeln Rockwell Automat - ROK CFD

Über Rockwell Automation

ROCKWELL AUTOMATION, INC. ist ein Anbieter von Industrieautomatisierungs-, Steuerungs- und Informationslösungen für Hersteller. Das Unternehmen verfügt über zwei Segmente: Architektur & Software und Steuerungsprodukte & Lösungen. Das Segment Architektur & Software enthält verschiedene Hardware-, Software- und Kommunikationsbestandteile der integrierten Steuerungs- und Informationsarchitektur des Unternehmens, das in der Lage ist, industrielle Prozesse des Kunden zu steuern und mit ihrem Fertigungsunternehmen zu verbinden. Architektur & Software hat ein Produktsortiment, das Steuerungsplattformen, die Mehrfachregelungen durchführen und Anwendungen überwachen, diskrete, Batch- und kontinuierliche Prozesse, Antriebssteuerung, Bewegungssteuerung und Maschinensicherheitsüberwachung umfasst. Das Segment Steuerungsprodukte & Lösungen umfasst elektromechanische und elektronische Motorstarter im Nieder- und Mittelspannungsbereich, Meldegeräte, Abschluss- uns Schutzvorrichtungen, Relais und Timer.

Der aktuelle realtimekurs der Rockwell Automat Aktie beträgt 396.79 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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