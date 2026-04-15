Handeln Resources Connection, Inc. - RGP CFD

Über Resources Connection, Inc.

RESOURCES CONNECTION, INC. ist ein internationales Beratungsunternehmen. Die operativen Einheiten des Unternehmens bieten in erster Linie Dienstleistungen unter dem Namen Resources Globales Professionals. Das Unternehmen bietet Beratung und Support-Service für Unternehmensinitiativen für seine globale Kundenbasis in den Bereichen Rechnungswesen; Finanzen; Betriebsführung, Risiko- und Compliance-Management; Unternehmensberatung, strategische Kommunikation und Restrukturierung; Informationsmanagement; Humankapital; Supply-Chain-Management sowie rechtliche und regulatorische Beratung. Das Unternehmen bietet seine Dienstleistungen und Lösungen für eine Kundenbasis, die in verschiedenen Branchen tätig ist. Die Finanz- und Rechnungswesen-Dienstleistungen umfassen die Buchführung, Rechnungslegung, interne Kontrolle, Finanzanalysen und Geschäftstransaktionen. Es bietet eine Reihe von Technologielösungen, die unter anderem umfassen: Unternehmensressourcenplanungs-Systeme; strategische Front-of-the-house-Systeme; Personalwesen- Informationssystemen und Supply-Chain-Management-Systeme.

Der aktuelle realtimekurs der Resources Connection, Inc. Aktie beträgt 3.76 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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