Handeln Toyo Seikan Group Holdings, Ltd. - 5901 CFD

Über Toyo Seikan Group Holdings Ltd

Toyo Seikan Group Holdings, Ltd. ist ein in Japan ansässiger Hersteller von Verpackungsbehältern. Das Unternehmen ist in vier Geschäftsfeldern tätig. Das Segment Verpackungsbehälter befasst sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Dosen für Konserven und andere Metallprodukte, Kunststoff-, Glas- und Papierprodukten sowie mit der Auftragsherstellung und dem Verkauf von Aerosolprodukten und der allgemeinen Warenabfertigung. Das Segment Stahlbleche beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Vertrieb von Stahl und verarbeiteten Stahlblechen. Das Segment Funktionswerkstoffe bietet Plattensubstrate, optische Funktionsfolien, Glasuren und Gelcoat (Hartlack) an. Das Segment Immobilien beschäftigt sich mit der Vermietung von Gebäuden und gewerblichen Einrichtungen. Das Segment Sonstiges befasst sich mit der Herstellung und dem Vertrieb von Hartmetall, Maschinen und Werkzeugen, landwirtschaftlichen Materialien, dem Vertrieb von Mineralölprodukten sowie dem Versicherungsgeschäft.

Der aktuelle realtimekurs der Toyo Seikan Group Holdings, Ltd. Aktie beträgt 3338.7 JPY. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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