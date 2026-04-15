Handeln Rackspace Technology, Inc. - RXT CFD

Über Rackspace Technology Inc.

Rackspace Technology, Inc. ist ein Anbieter von End-to-End-Multicloud-Technologiedienstleistungen. Das Unternehmen entwirft, baut und betreibt Cloud-Umgebungen für verschiedene Technologieplattformen. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Multicloud Services, Apps & Cross Platform und OpenStack Public Cloud. Das Segment Multicloud Services umfasst das Angebot an Multicloud-Services sowie professionelle Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Entwicklung und dem Aufbau von Multicloud-Lösungen und Cloud-nativen Anwendungen. Das Segment Apps & Cross Platform umfasst verwaltete Anwendungen, verwaltete Sicherheits- und Datendienste sowie professionelle Dienste für die Entwicklung und Implementierung von Anwendungs-, Sicherheits- und Datendiensten. Das Segment OpenStack Public Cloud ermöglicht die Ausführung von Anwendungen in einer öffentlichen Cloud, die auf Open-Source-Technologie basiert. Es ermöglicht auch die Zusammenarbeit von öffentlichen Cloud- und Managed-Hosting-Plattformen durch Technologien wie das RackConnect-Tool.

Der aktuelle realtimekurs der Rackspace Technology, Inc. Aktie beträgt 1.15 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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