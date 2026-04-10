Handeln Banco Bradesco Adr Repstg 1 Prf - BBD CFD

Über Banco Bradesco SA (ADR)

Banco Bradesco S/A ist eine in Brasilien ansässige Geschäftsbank (die Bank). Die Bank bietet eine Reihe von Bank- und Finanzdienstleistungsprodukte und Services in Brasilien und im Ausland für Einzelpersonen, große, mittelständische und kleine Unternehmen und lokale und internationale Unternehmen und Institutionen. Die Bank betreibt und verwaltet ihr Geschäft durch zwei Segmente: das Segment Banking und das Segment Versicherung, Vorsorge und Kapitalanleihen. In ihrem Segment Banking bietet die Bank eine Reihe von Bankprodukten und Dienstleistungen für ihre Kunden, einschließlich Einlagen, Gewährung von Darlehen und Vorauszahlungen, Debit- und Kreditkarten-Dienstleistungen und Kapitalmarktlösungen über das Vertriebsnetz. Ihre Produkte und Dienstleistungen umfassen Bankgeschäfte, wie Darlehen und Vorschüsse und Einlagengeschäft, Kreditkartenausstellung, Kauf, Konsortien, Versicherung, Leasing, Inkasso und Zahlungsverarbeitung, Pensionspläne, Vermögensverwaltung und Vermittlungsdienstleistungen.

Der aktuelle realtimekurs der Banco Bradesco Adr Repstg 1 Prf Aktie beträgt 4.02 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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