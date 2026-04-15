Handeln PVH - PVH CFD

Über PVH Corp

PVH Corp. ist ein Bekleidungsunternehmen, das über die Segmente Tommy Hilfiger, Calvin Klein und Heritage Brands tätig ist. Der Tommy Hilfiger besteht aus den Segmenten Tommy Hilfiger North America und Tommy Hilfiger International. Calvin Klein besteht aus den Segmenten Calvin Klein Nordamerika und Calvin Klein International. Das Segment Heritage Brands besteht aus den Segmenten Heritage Brands Großhandel und über die Segmente Heritage Brands Retail. Das Markenportfolio des Unternehmens besteht aus verschiedenen Markennamen, darunter Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Van Heusen, IZOD, ARROW, Warner's, Olga, True&Co. und Geoffrey Beene, die Eigentum sind, sowie verschiedene andere Eigentums-, Lizenz- und Handelsmarken. Das Unternehmen entwirft und vermarktet Hemden, Halsbekleidung, Sportbekleidung, Jeansbekleidung, Unterwäsche, Unterwäsche, Funktionsbekleidung, Badebekleidung, Handtaschen, Accessoires, Schuhe und andere verwandte Produkte und lizenziert seine eigenen Marken für eine Reihe von Produkten.

Der aktuelle realtimekurs der PVH Aktie beträgt 85.5 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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