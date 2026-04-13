Handeln ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology - BIS CFD
Über ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology
Der Fonds investiert in Finanzinstrumente, von denen ProShare Advisors annimmt, dass sie in ihrer Kombination tägliche Renditen erzielen, die dem Anlageziel des Fonds entsprechen. Der Index ist ein modifizierter kapitalisierungsgewichteter Index, der Wertpapiere von an der Nasdaq notierten Unternehmen enthält, die entweder als Biotechnologie- oder Pharmaunternehmen klassifiziert sind. Dieser ETF bietet eine tägliche 2x Short Leverage auf den breit angelegten NASDAQ Biotechnology Index.
Der aktuelle realtimekurs der ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology Aktie beträgt 8.58 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.
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- ISIN:US74347G8380