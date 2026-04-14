Handeln Kimball Electronics, Inc. - KE CFD
Über Kimball Electronics Inc
Kimball Electronics Inc ist ein Unternehmen fuer elektronische Fertigungsdienstleistungen (EMS). Das Unternehmen beschaeftigt sich mit der Herstellung elektronischer Produkte fuer den Automobil-, Medizin-, Industrie- und oeffentlichen Sicherheitsmarkt. Das Unternehmen bietet Design, Engineering, Herstellung, Verpackung und Vertrieb von elektronischen Baugruppen und Leiterplatten. Das Unternehmen bietet Engineering-, Fertigungs- und Lieferkettendienstleistungen wie Konstruktionsdienstleistungen, Herstellung und Pruefung von Leiterplattenbaugruppen (PCBAS), Industrialisierung und Automatisierung von Herstellungsprozessen, Produktdesign und Prozessueberpruefung und -qualifizierung sowie Produkte unter Umweltbedingungen. Beinhaltet Zuverlaessigkeitstests, einschließlich Tests, Montage, Herstellung und Verpackung anderer nicht elektronischer Produkte sowie Produktlebenszyklusmanagement. Das Unternehmen beschaeftigt sich mit der Herstellung von elektronischen Sicherheitsbaugruppen fuer den Automobilmarkt.
Der aktuelle realtimekurs der Kimball Electronics, Inc. Aktie beträgt 26.47 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.
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- WKN:A12EMH
- ISIN:US49428J1097