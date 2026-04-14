Handeln ProShares Short S&P500 - SH CFD

Über ProShares Short S&P500

Es handelt sich um einen um den Streubesitz bereinigten, nach Marktkapitalisierung gewichteten Index von 500 US-Betriebsgesellschaften und Immobilien-Investment Trusts, die nach einem Verfahren ausgewählt werden, das Kriterien wie Liquidität, Preis, Marktkapitalisierung, finanzielle Lebensfähigkeit und Streubesitz berücksichtigt. Dieser börsengehandelte Fonds bietet ein inverses Engagement in einem Index, der sich aus großkapitalisierten US-Aktien zusammensetzt, was ihn zu einer potenziell attraktiven Option für Anleger macht, die gegen diesen Sektor der US-Wirtschaft wetten möchten. SH sollte auf keinen Fall in ein langfristiges "Buy-and-Hold"-Portfolio aufgenommen werden, sondern kann ein nützliches Instrument für aktivere Anleger sein, die entweder ein bestehendes Engagement absichern oder auf einen Rückgang der großkapitalisierten US-Wertpapiere setzen wollen. Anleger können auch einfach einen traditionellen Large-Cap-Fonds leerverkaufen, obwohl diese Strategie im Allgemeinen mit größeren potenziellen Verlusten verbunden ist als die Verwendung eines inversen ETF.

Der aktuelle realtimekurs der ProShares Short S&P500 Aktie beträgt 35.55 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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