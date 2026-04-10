Handeln AMS OSRAM - AMS1 CFD

Über ams OSRAM AG

ams AG ist ein in Österreich ansässiges Unternehmen, das in der Halbleiterindustrie tätig ist. Es entwickelt und produziert integrierte analoge Mikrochips und bietet Dienstleistungen und Beratung in den Bereichen Power Management, Sensoren, Sensorschnittstellen und Mobile Entertainment. Das Unternehmen bietet seine Produkte und Dienstleistungen an Kunden in den Kommunikations-, Industrie-, Medizintechnik- und Automobilmärkten. Das Unternehmen teilt seine Aktivitäten in zwei Geschäftsbereiche ein: Produkte und Gießerei. Der Geschäftsbereich Produkte besteht aus Verbraucher und Kommunikation, Industrie und Medizin sowie Automobilmarktbereiche und Produktionssensoren wie Komplementär-Metall-Oxid-Halbleiter-Sensoren für Umweltdaten. Der Geschäftsbereich Gießerei umfasst den Bereich Full Service Foundry, der Auftragsfertigung von analogen integrierten Schaltkreis-Technologien anbietet. Das Unternehmen betreibt Niederlassungen in Europa, den Vereinigten Staaten, Japan, Indien, China, Korea und den Philippinen.

Der aktuelle realtimekurs der AMS OSRAM Aktie beträgt 10.26 CHF. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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