Handeln Plains All American Pipeline - PAA CFD

Über Plains All American Pipeline, L.P.

PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE, L.P. besitzt und betreibt Energieinfrastruktur und Logistikleistungen für Erdgaskondensate, Erdgas, Rohöl und Raffinerieerzeugnisse. Das Unternehmen verfügt über drei Segmente: Transportation, Facilities und Supply and Logistics. Die Transportsparte befördert Rohöl und Erdgaskondensate mit Pipelines, Zuleitungssystemen, Lastwagen und Schiffen. Die Anlagensparte bietet Lager-, Terminalnutzungs- und Durchsatzdienste für Rohöl, Raffinerieerzeugnisse, Erdgaskondensate und Erdgas sowie die Fraktionierung und Isomerisierung von Erdgaskondensaten sowie Erdgas- und Erdgaskondensatverarbeitung. Seine Versorgungs- und Logistiksparte verkauft gefördertes und ladungsweise gekauftes Rohöl und Erdgaskondensatvolumen, das aus Erdgaslieferungen und dem Erdgashandel stammt.

Der aktuelle realtimekurs der Plains All American Pipeline Aktie beträgt 21.45 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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