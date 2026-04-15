Handeln Pbf Energy Cl A - PBF CFD

Über PBF Energy Inc

PBF Energy Inc. ist eine Holdinggesellschaft. Es ist eine unabhängige Erdölraffinerie und Lieferant von markenlosen Kraftstoffen, Heizöl, petrochemischen Rohstoffen, Schmiermitteln und anderen Erdölprodukten in den Vereinigten Staaten. Es ist in zwei Segmenten tätig: Raffination und Logistik. Das Segment Raffinerien besitzt und betreibt ungefähr sechs Raffinerien. Es produziert in jeder seiner Raffinerien eine Vielzahl von Produkten, darunter Benzin, Diesel mit extrem niedrigem Schwefelgehalt (ULSD), Heizöl, Flugbenzin, Schmiermittel, Petrochemikalien und Asphalt. Es verkauft seine Produkte im gesamten Nordosten, Mittleren Westen, an der Golfküste und Westküste der Vereinigten Staaten sowie in anderen Regionen der Vereinigten Staaten, Kanadas und Mexikos und kann Produkte an andere internationale Ziele versenden. Das Segment Logistik besitzt oder mietet, betreibt, entwickelt und erwirbt Rohöl und raffinierte Produkte, Terminals, Pipelines, Lagereinrichtungen und ähnliche Logistikanlagen. Seine Raffinerien befinden sich in Paulsboro, Ohio, und Toledo

Der aktuelle realtimekurs der Pbf Energy Cl A Aktie beträgt 39.03 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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