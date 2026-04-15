Handeln OPKO Health, Inc. - OPK CFD
Über Opko Health Inc.
OPKO HEALTH, INC. ist ein Gesundheitsunternehmen. Zu seinen Segmenten gehören Pharma, Diagnostika und Corporate. Pharma umfasst die pharmazeutischen Betriebe in Chile, Mexiko, Irland, Israel und Spanien sowie die pharmazeutische Forschung und Entwicklung. Diagnostika besteht aus den klinischen Laboroperationen in Bio-Referenzlabors (Bio-Referenz) und den Point-of-Care-Tätigkeiten. Über Bio-Referenz betreibt es Laborbereiche wie Bio-Referenz, GenPath (Onkologie), GenPath (Frauengesundheit), GeneDx und Laboratorio Bueno Salud. Zum 31. Dezember 2016 verfügte das Unternehmen über ein vermarktungsfertiges pharmazeutisches Produkt sowie über mehrere pharmazeutische Wirkstoffe und Technologien in verschiedenen Forschungs- und Entwicklungsphasen für eine Reihe von Indikationen und Bedingungen, darunter Dialyseprodukten, Biologika, hGH-CTP, Faktor VII, Oxyntomodulin, aktive pharmazeutische Inhaltsstoffe, Oligonukleotid-Therapeutika, NK-1-Programm, Asthma und chronisch obstruktive Lungenerkrankung.
Der aktuelle realtimekurs der OPKO Health, Inc. Aktie beträgt 1.1769 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.
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- WKN:A0MUUJ
- ISIN:US68375N1037