Handeln Olympus Corporation - 7733 CFD

Über Olympus Corp

Die OLYMPUS CORPORATION ist in der Herstellung und im Verkauf von Präzisionsmaschinen und -instrumenten tätig. Zu den Segmenten des Unternehmens zählen u. a. Medical Business, Scientific Solutions Business, Imaging Business und Others. Das Unternehmenssegment Medical Business produziert und vertreibt medizinische Endoskope, chirurgische Endoskope, Endotherapiegeräte und andere Produkte. Das Segment Scientific Solutions Business produziert und vermarktet biologische Mikroskope, industrielle Mikroskope, industrielle Endoskopen, zerstörungsfreie Prüfgeräte und andere Produkte. Das Segment Imaging Business produziert und vertreibt digitale Kameras, Sprachaufnahmegeräte und andere Produkte. Das Segment Others fertigt und vertreibt biomedizinische Materialien und ist in der Systementwicklung und anderen geschäftlichen Aktivitäten tätig. Seine Technologien umfassen optische Technologien, elektronische Bildgebungsverfahren, Präzisionstechnologien und Verfahren auf biologischer Grundlage. Es hat ein Service-Netzwerk, bestehend aus über 200 Standorten auf etwa sechs Kontinenten.

Der aktuelle realtimekurs der Olympus Corporation Aktie beträgt 1581.9 JPY. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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