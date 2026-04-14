Handeln NSK Ltd. - 6471 CFD

Über NSK Ltd.

NSK Ltd. ist in der Herstellung und im Verkauf von Wälzlagern tätig. Das Unternehmen verfügt über zwei Segmente: Industrial Machinery und Automotive. Das Segment Industrial Machinery ist in der Produktion und im Verkauf von Lagern, Kugelgewindespindeln und Linearführungen für Industriemaschinen tätig. Das Segment Automotive ist in der Herstellung und im Verkauf von Gleitlagern für Automobilhersteller und Automobilzulieferer, Lenksäulen und Automatikgetriebekomponenten tätig. Das Segment Industrial Machinery besteht aus zwei Produktkategorien: Industrial Machinery Bearings bietet Miniatur- bis Ultra-Lager an, und Precision Machinery and Parts liefert lineartechnische Produkte und mechatronische Produkte. Das Segment Automotive ist unterteilt in Automotive Bearings, wozu etwa Radlager und Nadellager gehören, und Automotive Components, wozu elektrische Servolenkungssysteme und Automatikgetriebekomponenten zählen.

Der aktuelle realtimekurs der NSK Ltd. Aktie beträgt 1182.8 JPY. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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