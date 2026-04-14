Handeln FUJIFILM Holdings Corporation - 4901 CFD

Über FUJIFILM Holdings Corp

Die FUJIFILM Holdings Corporation ist eine in Japan ansässige Holdinggesellschaft, die in den Bereichen Fotografie, medizinische Versorgung, Druck, Flüssigkristall-Displays und Kopiergeräte tätig ist. Das Unternehmen ist in drei Geschäftsfeldern tätig. Das Segment Bildverarbeitungslösungen entwickelt, produziert und verkauft Farbfilme, Digitalkameras, Farbbanddienstleistungen für Fotodrucke, Sofortdruckgeräte und optische Geräte, die hauptsächlich für allgemeine Verbraucher bestimmt sind. Das Segment Gesundheitswesen & Werkstofflösungen bietet medizinische Systemgeräte, Kosmetika und Nahrungsergänzungsmittel, pharmazeutische Produkte, Entwicklungsaufträge für die biopharmazeutische Produktion, regenerative Medizinprodukte, chemische Produkte, grafische Systemgeräte, Inkjet-Geräte, Displaymaterialien, Aufzeichnungsmedien und elektronische Materialien für den gewerblichen Gebrauch. Das Segment Dokumentenmanagement bietet digitale multifunktionale Peripheriegeräte, Publishing-Systeme, Dokumentenmanagement-Software und zugehörige Lösungsdienstleistungen, die hauptsächlich für den kommerziellen Gebrauch bestimmt sind.

Der aktuelle realtimekurs der FUJIFILM Holdings Corporation Aktie beträgt 3113.08 JPY. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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