Handeln Norfolk Southern - NSC CFD

Über Norfolk Southern Corp.

NORFOLK SOUTHERN CORPORATION ist eine Holdinggesellschaft, die im Bahn-Transport-Geschäft tätig ist. Das Unternehmen betreibt etwa 20.000 Meilen Straße, vor allem im Osten und mittleren Westen. Das Unternehmen ist tätig im Bereich Bahntransport von Rohstoffen, Zwischenprodukten und Fertigwaren in erster Linie im Südosten, Osten und mittleren Westen. Das Unternehmen bietet, durch Austausch mit Schienenverkehrsunternehmen, Transporte zum und vom Rest der Vereinigten Staaten. Das Unternehmen transportiert auch Überseefracht über verschiedene Häfen am Atlantik und an der Golfküste. Es stellt Logistik-Dienstleistungen bereit und bietet das Netzwerk für kombinierten Verkehr in der östlichen Hälfte der Vereinigten Staaten. Das System des Unternehmens erreicht verschiedene Produktionsstätten, Stromerzeugungsanlagen, Minen, Distributionszentren und andere Unternehmen mit Sitz in seinem Servicebereich. Die Unternehmensgruppe für den intermodalen Markt besteht aus Lieferungen in Trailern, nationalen und internationalen Containern sowie RoadRailer-Ausrüstung.

Der aktuelle realtimekurs der Norfolk Southern Aktie beträgt 299.71 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

Entdecken Sie weitere Aktien mit Charts, wichtigen Statistiken und Kursaktualisierungen in Echtzeit: National-Oilwell Varco, Inc, Enveric Biosciences, Inc., Okta, Inc., ACI Worldwide, Inc., Southern und ABVC BioPharma, Inc.. Weitere Informationen finden Sie in den Profilen der Unternehmen auf Capital.com.