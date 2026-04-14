Handeln Niu Technologies - NIU CFD

Über Niu Technologies - ADR

NIU TECHNOLOGIES ist ein Anbieter von intelligenten urbanen Mobilitätslösungen. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Entwurf, der Herstellung und dem Vertrieb von intelligenten E-Scootern. Die Produkte des Unternehmens bestehen aus drei Serien, N, M und U, mit mehreren Modellen oder Spezifikationen für jede Serie.

Seine NIU-Anwendung synchronisiert sich mit den intelligenten E-Scootern und kommuniziert mit ihrem Cloud-System. Das Unternehmen ermöglicht Benutzern, über seine Anwendung Echtzeitinformationen zu ihren intelligenten E-Scootern zu erhalten.

Der aktuelle realtimekurs der Niu Technologies Aktie beträgt 2.9 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

Entdecken Sie weitere Aktien mit Charts, wichtigen Statistiken und Kursaktualisierungen in Echtzeit: Faurecia, Bristol-Myers Squibb Co, SIIC Environment, GSE Systems, Prelude Therapeutics Incorporated und Strategic Education. Weitere Informationen finden Sie in den Profilen der Unternehmen auf Capital.com.