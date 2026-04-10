Handeln Faurecia - EO CFD

Über Faurecia SE

Die Faurecia SE ist ein in Frankreich ansässiger Automobilzulieferer. Die Gesellschaft gliedert ihre Aktivitäten in vier Hauptsegmente: Faurecia Sitzmöbel, Faurecia Innenausstattung, Faurecia Clarion Elektronik und Faurecia Clean Mobilität. Faurecia Sitzmöbel entwickelt Sitzsysteme, die den Komfort und die Sicherheit der Benutzer optimieren. Darüber hinaus entwickelt sie Lösungen für thermischen und haltungsbedingten Komfort, Gesundheit und Wellness sowie für fortschrittliche Sicherheit. Das Segment Faurecia Innenausstattung entwickelt komplette Innensysteme, darunter Instrumententafeln, Türverkleidungen, Mittelkonsolen sowie intelligente Oberflächen, Lösungen für intuitive Mensch-Maschine-Schnittstellen und personalisierten Kabinenklima-Komfort und Luftqualität. Das Segment Faurecia Clarion Elektronik entwickelt und produziert Infotainment im Fahrzeug, volldigitales Sounddesign, erweiterte Fahrerassistenz, Konnektivität und Cloud-Services für Kunden weltweit. Das Segment Faurecia Clean Mobilität entwickelt Lösungen, um Mobilität und Industrie emissionsfrei zu machen.

Der aktuelle realtimekurs der Faurecia Aktie beträgt 10.505 EUR. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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