Handeln Nippon Suisan Kaisha, Ltd. - 1332 CFD

Über Nippon Suisan Kaisha Ltd

NIPPON SUISAN KAISHA,LTD. ist ein Unternehmen mit Sitz in Japan, das im Meeresfrüchte- und Nahrungsmittelgeschäft tätig ist. Das Unternehmen betreibt vier Bereiche. Das Segment Marine Products ist im Fischfang, in der Aquakultur, Verarbeitung und im Verkauf von Meeresprodukten tätig. Das Segment Food produziert und vertreibt u. a. verarbeitete Nahrungsmittel wie Tiefkühlprodukte und gleichtemperierte Lebensmittel. Das Segment Fine produziert und vertreibt Diagnostika, generische Arzneimittel, pharmazeutische Rohstoffe und gesunde Nahrung. Das Segment Logistik ist in der Kühllagerung von Meeresprodukten sowie im Transport von Kühlfracht tätig. Darüber hinaus engagiert sich das Unternehmen auch im Bau und in der Reparatur von Schiffen, im Seetransportgeschäft und in der Erbringung technischer Leistungen. Das Unternehmen engagiert sich durch seine Tochtergesellschaft auch im Kosmetikgeschäft. Zum 31. März 2014 hatte das Unternehmen 67 Tochtergesellschaften und 32 assoziierte Unternehmen.

Der aktuelle realtimekurs der Nippon Suisan Kaisha, Ltd. Aktie beträgt 1316.8 JPY. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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