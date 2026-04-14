Handeln Newell Brands - NWL CFD

Über Newell Brands Inc

Newell Brands Inc. ist ein Konsumgüterunternehmen. Zu den Segmenten des Unternehmens gehören Commercial Solutions, Home Appliances, Home Solutions, Learning and Development sowie Outdoor and Recreation.

Das Segment Commercial Solutions bietet eine Reihe von gewerblichen Reinigungs- und Wartungslösungen an.

Das Segment Haushaltsgeräte bietet Haushaltsprodukte an, darunter Küchengeräte der Marken Calphalon, Crockpot, Mr. Coffee, Oster und Sunbeam.

Das Segment Home Solutions bietet Lebensmittel- und Haushaltsaufbewahrungsprodukte, Frischhalteprodukte, Gourmet-Kochgeschirr, Backgeschirr und Besteck sowie Raumduftprodukte.

Learning and Development, das Babyausstattung und Säuglingspflegeprodukte anbietet; Schreibinstrumente, einschließlich Marker und Textmarker, Bleistifte; Kunstprodukte; aktivitätsbasierte Klebe- und Schneidprodukte sowie Etikettierlösungen.

Das Segment Outdoor und Freizeit bietet Produkte für Outdoor- und Outdoor-Aktivitäten unter den Marken Campingaz, Marmot und Coleman an.

Der aktuelle realtimekurs der Newell Brands Aktie beträgt 3.98 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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