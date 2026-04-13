Handeln New Orientl Eductn Grp Adr Rep 1 - EDU CFD

Über New Oriental Education & Tech Grp (ADR)

NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC. ist ein Anbieter von privaten Bildungsdienstleistungen in der Volksrepublik China. Das Unternehmen bietet Bildungsdienstleistungen unter der Marke New Oriental. Das Unternehmen verfügt über sieben Segmente: Sprachtraining und Prüfungsvorbereitung, Grundschul- und Mittelstufenbildung, Online-Bildung, Entwicklung und Verbreitung von Inhalten, Vorschulausbildung, Beratungsleistungen zu Auslandssemestern und Studienreisen. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Bildungsprogrammen, Dienstleistungen und Produkten, wie Englisch- und anderen Fremdsprachenunterricht, Prüfungsvorbereitungskurse für Zulassungen und Feststellungsprüfungen in den Vereinigten Staaten, der Volksrepublik China und den Commonwealth-Staaten, Grundschul- und Mittelstufenbildung, Entwicklung und Verbreitung von Lerninhalten, Software und anderen Technologien, sowie Online-Bildung.

Der aktuelle realtimekurs der New Orientl Eductn Grp Adr Rep 1 Aktie beträgt 56.43 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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