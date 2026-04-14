Handeln Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. - 7011 CFD

Über Mitsubishi Heavy Industries Ltd

Mitsubishi Heavy Industries Ltd ist ein in Japan ansässiges Unternehmen, das sich hauptsächlich mit der Entwicklung von Energiesystemen sowie Anlagen und Infrastruktursystemen beschäftigt. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig. Das Energiesegment beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung, dem Verkauf, dem Service und der Installation von thermischen Stromerzeugungssystemen, nuklearen Stromerzeugungssystemen, Windkrafterzeugungssystemen und Flugzeugtriebwerken. Das Segment Plants & Infrastructure ist in den Bereichen Design, Herstellung, Vertrieb, Service und Installation von Stahlerzeugungsmaschinen, Schiffen, Maschinenbau, Umweltausrüstung und mechanischen Systemen tätig. Das Segment Logistics, Thermal & Drive beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung, dem Verkauf, dem Service und der Installation von Verteilerausrüstung, Turboladern, Motoren und Kühlprodukten. Das Segment Aircraft, Defense & Space befasst sich mit der Entwicklung, Herstellung, dem Verkauf, dem Service und der Installation von Zivilflugzeugen, Verteidigungsflugzeugen, Flugzeugen, Marineschiffen, Spezialfahrzeugen und Spezialmaschinen.

Der aktuelle realtimekurs der Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. Aktie beträgt 4730.86 JPY. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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