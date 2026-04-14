Handeln LexinFintech Holdings Ltd. - LX CFD

Über LexinFintech Holdings Ltd - ADR

LEXINFINTECH HOLDINGS LTD. ist eine Holdinggesellschaft. Das Unternehmen ist hauptsächlich in der Bereitstellung von Online-Direktvertriebsdiensten und Online-Konsumentenfinanzierungsdiensten tätig. Die Online-Konsumentenfinanzierungsplattform des Unternehmens, Fenqile, bietet Kunden persönliche Ratenkredite, Ratenkaufkredite und andere Kreditprodukte. Über die Online-Anlageplattform Juzi Licai vergleicht das Unternehmen die Finanzierung von Einzelinvestoren mit Kundenkrediten. Das Unternehmen bietet seinen Kunden auch eine Le-Card-Kreditlinie an. Das Unternehmen bedient die Kreditbedürfnisse von Kunden im Alter zwischen 18 und 36 Jahren in China.

Der aktuelle realtimekurs der LexinFintech Holdings Ltd. Aktie beträgt 2.2633 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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