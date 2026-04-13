Handeln DBS - D05sg CFD

Über DBS Group Holdings Ltd

Die DBS Group Holdings Ltd ist eine Investment-Holdinggesellschaft. Das Unternehmen ist über seine Tochtergesellschaft DBS Bank Ltd (die Bank) tätig, die eine Reihe von kommerziellen Bank- und Finanzdienstleistungen, hauptsächlich in Asien, anbietet. Zu den Geschäftsbereichen des Unternehmens gehören Consumer Banking/Wealth Management, Institutional Banking, Treasury Markets und Sonstige. Das Segment Consumer Banking/Wealth Management bietet Privatkunden eine Reihe von Bank- und damit verbundenen Finanzdienstleistungen an. Zu den Produkten und Dienstleistungen gehören Giro- und Sparkonten, Festgeldanlagen, Kredite und Baufinanzierungen, Karten, Zahlungsverkehr, Anlage- und Versicherungsprodukte. Das Segment Institutional Banking bietet Finanzdienstleistungen und -produkte für institutionelle Kunden an, darunter Finanzinstitute von Banken und Nichtbanken, regierungsnahe Unternehmen, Großunternehmen sowie kleine und mittlere Unternehmen. Das Segment Treasury Markets umfasst die Strukturierung, das Market Making und den Handel mit einer Reihe von Treasury-Produkten.

Der aktuelle realtimekurs der DBS Aktie beträgt 57.33 SGD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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