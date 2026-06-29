Handeln Lear - LEA

Über Lear Corporation

LEAR CORPORATION ist ein Lieferant für die weltweite Automobilindustrie. Das Unternehmen befasst sich mit der Lieferung von Sitzgelegenheiten, elektrischen Vertriebssystemen und Elektronikmodulen, sowie Komponenten und Software für Automobilhersteller im Zusammenhang mit Sub-Systemen. Das Unternehmen betreibt zwei Geschäftsbereiche: Sitze und Elektro. Der Bereich der Sitzgelegenheiten besteht aus dem Design, der Entwicklung, der Konstruktion, der Montage und der Lieferung von Sitzsystemen, sowie aus dem Design, der Entwicklung, der Konstruktion und der Herstellung von Sitzkomponenten, einschließlich Sitzbezüge und Oberflächenmaterialien. Der Elektrobereich besteht aus dem Design, der Entwicklung, der Konstruktion und der Herstellung von elektrischen Vertriebssystemen, die elektrische Signale weiterleiten und elektrische Energie in einem Fahrzeug verwalten. Das Unternehmen betreibt 240 Fertigungs-, Konstruktions- und administrative Standorte in rund 40 Ländern. Es hat automobile Anteile an mehr als 350 Fahrzeugidentifikationsschildern auf der ganzen Welt.

Der aktuelle realtimekurs der Lear Aktie beträgt 136.69 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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