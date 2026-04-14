Handeln Konica Minolta, Inc. - 4902 CFD

Über Konica Minolta Inc

KONICA MINOLTA, INC. ist ein in Japan ansässiges Unternehmen, das hauptsächlich im Bürobereich und anderen Bereichen tätig ist. Die Gesellschaft betreibt vier Geschäftssegmente. Das Segment Büro entwickelt, produziert und verkauft Multifunktionsgeräte und zugehörige Verbrauchsmaterialien und bietet damit verbundene Lösungsdienstleistungen an. Das Segment Professioneller Druck entwickelt, produziert und verkauft Digitaldrucksysteme und zugehörige Verbrauchsmaterialien und bietet verschiedene Druckdienstleistungen, Lösungen und Dienstleistungen an. Das Segment Gesundheitswesen bietet bildgebende Diagnosesysteme (digitale Röntgendiagnostik, Ultraschallbildgebungssysteme usw.) sowie medizinische Digitalisierung, Vernetzung und Lösungsdienstleistungen. Das Segment Industrielle Werkstoffe und Maschinen umfasst die Bereiche Materialien und Komponenten, den Bereich der industriellen optischen Systeme.

Der aktuelle realtimekurs der Konica Minolta, Inc. Aktie beträgt 575 JPY. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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