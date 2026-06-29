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Über JinkoSolar Holding Co., Ltd (ADR)

JinkoSolar Holding Co., Ltd. ist in der Photovoltaik Industrie tätig. Das Unternehmen hat eine vertikale integrierte Wertschöpfungskette für Solarstrom-Produkte durch die Rückgewinnung von Siliziummaterialien zur Herstellung von Solarmodulen und Solarstromerzeugung errichtet. Zu den Segmente des Unternehmens gehört das Fertigungssegment und das Segment für Solarstromprojekte. Das Herstellungssegment umfasst sein vertikal integriertes Herstellungsgeschäft für Solarstromprodukte, unter dem die Gesellschaft Silizium-Ingots, Wafer, Zellen und Solarmodule produziert. Das Segment für Solarstromprojekte umfasst die nachgeschaltete Solarstromerzeugung, den Bau und das operative Geschäft einschließlich der Stromerzeugung; Engineering, Beschaffungs- und Bau- sowie Solarstromprojekte, die sich mit dem Stromnetz verbinden, sowie Betrieb und Wartung der Solarstromprojekte. Das Unternehmen vertreibt seine Solarmodule unter der JinkoSolar Marke. Zu den Dienstleistungen gehören Sonnensystem EPC und Verarbeitungsleistungen.

Der aktuelle realtimekurs der JinkoSolar Holding Co., Ltd. Aktie beträgt 16.22 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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