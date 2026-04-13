Handeln Jardine C&C - C07sg CFD

Über Jardine Cycle & Carriage Ltd

JARDINE CYCLE & CARRIAGE LIMITED beschäftigt sich mit der Herstellung, der Montage, dem Vertrieb und dem Handel von Kraftfahrzeugen und Motorrädern, Finanzdienstleistungen, Baumaschinen und Bergbau, Agrarindustrie, Infrastruktur, Logistik und anderen, ebenso wie Informationstechnologie (IT). Das Unternehmen betreibt folgende Segmente: Astra, Direct Motor-Anteile und sonstige Anteile. Das Automobil-Geschäft besteht aus der Produktion, dem Vertrieb, dem Einzelhandel und dem Kundendienstgeschäft für Kraftfahrzeuge und Motorräder; Finanzdienstleistungen decken ein ganzes Unternehmensspektrum ab, einschließlich der Verbraucherfinanzierung; Baumaschinen und Bergbau bietet Baumaschinen und Bergbauauftragsarbeiten; die Agrarindustrie umfasst den Anbau und die Verarbeitung für die Herstellung von Palmöl; Infrastruktur-, Logistik- und andere Geschäfte umfassen den Betrieb von Mautstraßen, Transport und Logistik-Dienstleistungen und Wasserversorgungsunternehmen und Immobilienentwicklung, ebenso wie Dokumentationslösungen, Informationstechnologielösungen und Bürodienstleistungen.

Der aktuelle realtimekurs der Jardine C&C Aktie beträgt 33.88 SGD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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