Handeln Nippon Steel Corporation - 5401 CFD

Über Nippon Steel Corp

NIPPON STEEL CORPORATION, ehemals NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION, ist ein in Japan ansässiges Unternehmen, das hauptsächlich im Bereich der Stahlherstellung tätig ist. Die Gesellschaft hat vier Geschäftssegmente. Das Segment Steel Manufacturing beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Vertrieb von Stabstahl, Stahlplatten, Stahlrohren, Spezialstählen, Stahl-Nebenprodukten und anderen Stahlprodukten. Das Segment Engineering befasst sich mit der Herstellung und dem Vertrieb von Industrieanlagen und Stahlkonstruktionen, dem Bauvertrag, der Verarbeitung und dem Recycling von Abfällen sowie der Bereitstellung von Strom, Gas und Wärme. Das Segment Chemie und Materialien beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Vertrieb von kohlechemischen Produkten, petrochemischen Produkten, elektronischen Materialien, Kohlefasern, Verbundwerkstoffen und anderen Produkten. Das Segment Systemlösungen befasst sich mit der Erbringung von technischen Beratungs- und Outsourcingdienstleistungen im Zusammenhang mit Computersystemen.

Der aktuelle realtimekurs der Nippon Steel Corporation Aktie beträgt 592.3 JPY. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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