Handeln Japan Airlines Co., Ltd. - 9201 CFD

Über Japan Airlines Co Ltd

Japan Airlines Co., Ltd. ist eine in Japan ansässige Fluggesellschaft, die vor allem in der Erbringung von Transportdienstleistungen tätig ist. Das Unternehmen verfügt über zwei Geschäftsbereiche. Das Segment Luftverkehr ist zuständig für Luftfracht, Bodenverkehrsdienste, Bodenabfertigung, Modernisierung, Frachtumschlag und Postabwicklung, die Reservierung per Telefon, die Zubereitung von Bordmahlzeiten und andere Flughafendienste. Das Segment Sonstiges umfasst Planung und Verkauf von Reisen, Verkauf von Flugscheinen, Gepäckausgabe, Betankung, Entwicklung und Betrieb von Systemen, Bereitstellung des Reservierungs- und Ausstellungssystems von Flugscheinen für die Reisebranche, Einfuhr- und Ausfuhrverkauft von Flugzeugteilen und Kreditkartengeschäfte.

Der aktuelle realtimekurs der Japan Airlines Co., Ltd. Aktie beträgt 2524.7 JPY. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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