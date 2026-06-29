Handeln iShares U.S. Aerospace & Defense ETF - ITA

Über iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

Die Anlage zielt darauf ab, die Anlageergebnisse des Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index nachzubilden, der sich aus US-Aktien des Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungssektors zusammensetzt. Dieser Fonds bietet ein Engagement in einem interessanten Segment der Industrie, dem Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungssektor. Diese Konzentration auf die Regierung könnte jedoch auch einen Nachteil darstellen, insbesondere wenn die Verteidigungsausgaben in den kommenden Jahren stark zurückgehen oder wenn Haushaltsbedenken drastische Kürzungen bei den eher "diskretionären" Verteidigungsprogrammen erzwingen.

Der aktuelle realtimekurs der iShares U.S. Aerospace & Defense ETF Aktie beträgt 237.14 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

Entdecken Sie weitere Aktien mit Charts, wichtigen Statistiken und Kursaktualisierungen in Echtzeit: PagSeguro Digital Ltd., Olin Corporation, Bonus BioGroup Ltd., Pulmonx Corporation, Vulcan Materials und AlloVir, Inc.. Weitere Informationen finden Sie in den Profilen der Unternehmen auf Capital.com.