Handeln iShares Trust - iShares MSCI Global Impact ETF - SDG CFD

Über iShares Trust - iShares MSCI Global Impact ETF

Die Anlage strebt die Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI ACWI Sustainable Impact Index an. Der Fonds investiert in der Regel mindestens 80 % seines Vermögens in die Wertpapiere, aus denen sich der zugrunde liegende Index zusammensetzt, sowie in Anlagen, deren wirtschaftliche Merkmale im Wesentlichen mit denen der Wertpapiere, aus denen sich der zugrunde liegende Index zusammensetzt, übereinstimmen. Der Index setzt sich aus Unternehmen zusammen, die einen Großteil ihrer Einnahmen mit Produkten und Dienstleistungen erzielen, die mindestens eine der großen sozialen und ökologischen Herausforderungen der Welt angehen, wie sie in den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen festgelegt sind.

Der aktuelle realtimekurs der iShares Trust - iShares MSCI Global Impact ETF Aktie beträgt 88.06 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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