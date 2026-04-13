Handeln iShares MSCI South Africa ETF - EZA CFD

Über iShares MSCI South Africa ETF

Der Fonds investiert im Allgemeinen mindestens 80 % seines Vermögens in die Wertpapiere, aus denen sich sein zugrunde liegender Index zusammensetzt, sowie in Anlagen, deren wirtschaftliche Merkmale im Wesentlichen mit denen der Wertpapiere identisch sind, aus denen sich sein zugrunde liegender Index zusammensetzt. Der zugrunde liegende Index soll die Wertentwicklung der großen und mittelgroßen Segmente des südafrikanischen Aktienmarktes messen. Der zugrunde liegende Index verwendet eine Kappungsmethode, die das Gewicht eines einzelnen "Konzernunternehmens" auf maximal 25 % des zugrunde liegenden Indexgewichts begrenzt. Der EZA bietet Anlegern ein Engagement in den Schwellenländern Südafrikas, indem er in Wertpapiere von Unternehmen mit Sitz in Südafrika investiert.

Der aktuelle realtimekurs der iShares MSCI South Africa ETF Aktie beträgt 72.22 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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